Namur: 4 matchs en tribune pour le coach

Les Merles ont battu Monceau 5-6 ce mardi soir en amical. "On prend cinq buts mais on menait 1-4 avant un certain relâchement, souligne Cédric Faure. Le but était surtout de donner du temps de jeu à des joueurs en manque de rythme et de voir certains autres jouer. J’ai vu de très bonnes choses et surtout, j’ai pu constater que même ceux qui jouent peu restaient très concernés. C’est très positif." Si rien ne vient enrayer la mécanique d’ici samedi, le coach français emmènera un noyau au grand complet dimanche à Jette pour un match qu’il suivra depuis les tribunes. "J’ai pris 4 matchs de suspension suite à mon exclusion à Dison, précise Cédric. La version de l’arbitre n’est pas correcte mais je ne vais pas perdre mon temps. Ce sera de toute façon sa parole contre la mienne. Je coacherai derrière la barrière, ça ne changera pas grand-chose."