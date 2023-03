Elliot Mauléon avant Arquet - Loyers: "Autant de monde provoque des sensations incroyables"

Malgré des transferts, un nouveau coach et de nouvelles ambitions, Elliot a réussi à garder sa place de titulaire. "Je sens que j’ai ma place dans le groupe, j’ai bien progressé depuis mes débuts en senior, à l’époque, c’était du côté des Bas-Prés. Avec 60 points, la meilleure attaque et la meilleure défense jusqu’à présent, on ne peut qu’être satisfaits. Pour ma première avec"Jf", tout se passe bien. Avec Xavier Libois ils font la paire, c’est plus un duo d’entraîneur qu’autre chose."

D’ailleurs, l’Erpentois sera toujours loyersois l’année prochaine. "Un de mes objectifs est de retenter ma chance dans le football national (il l’avait titillé à Aische) et je veux le faire avec Loyers. Le noyau reste, les transferts sont intéressants, je ne me voyais pas quitter le projet cette année, montée ou pas."

Un match de gala

Buteur tardif ce week-end contre Meux, le latéral a offert la victoire aux siens. "Trois points que nous sommes allés chercher à onze, rétablit Elliot. C’était des émotions difficiles à décrire." Des points importants avant le match crucial contre le dauphin vedrinois. "C’est bien d’arriver là-bas avec un point d’avance. On attend ce match depuis quelques semaines mais le vainqueur ne sera pas déjà champion. Si on gagne on aura un joker, si on perd on n’aura que deux points de retard."

Une rencontre qui avait battu les records d’assistance à l’aller à Loyers. "On espère qu’il y aura autant de monde car une atmosphère de ce type provoque des sensations incroyables. Je n’avais jamais vu autant de monde à un match de football provincial hormis en finale de Coupe". Quelques joueurs pourraient venir l’ennuyer sur son flanc mais, ce samedi, qui occupera le flanc gauche d’Arquet ? "Je sais que ce sera quelqu’un de déroutant qui aime les un contre un, que ce soit Malcolm Nzinga, Arthur Mathieu ou Rony Mpia Massa. Ce match reste un match entre amis. A. Collard et G. Martin en sont un exemple et personnellement, je connais très bien Diego Demoulin, il y aura beaucoup de respect sur le terrain. Maintenant… que le meilleur gagne."