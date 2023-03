Les filles de Nicolas Rassart vont enchaîner trois rencontres en l’espace de cinq jours en cette troisième semaine du mois de mars. Ce mercredi soir contre Boninne, vendredi à Fleurus et dimanche à Profondeville. "L’important sera de sortir de cette semaine sans trop de dégâts, déclare l’entraîneur loyersois. Nous allons devoir limiter la casse et nous ne prendrons aucun risque. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut bâcler le travail. Ce n’est de toute façon pas notre style car nous savons que d’importants rendez-vous approchent, et notamment le duel contre Prayon dimanche prochain."

Ce soir, le coach local comptera sur six joueuses (J. Ernoux, Gérard, Gailly, Mathieu, Dubit et Dhaens). "Ce week-end, Frocheur viendra augmenter nos rotations en attendant le retour d’Amandine Ernoux, prévu le 1er avril."

Le plus grand des sérieux

Du côté visiteur, après Namur dimanche, c’est un nouveau derby qui attend les protégées de Germain Fivet. "Il faudra montrer le plus grand sérieux, avertit l’entraîneur boninnois. Même si nous l’avions emporté de 36 points à l’aller (NDLR: 70-34) , je m'attends à une réaction de Loyers. Il ne faut pas se faire surprendre dans ce genre de match afin de rester au contact de Braine."

Le calendrier immédiat de Boninne sera légèrement plus soft que son hôte du jour puisque les Jaunes ne joueront "que" deux fois cette semaine, avec un nouveau déplacement samedi (19h) à Prayon.