Des mouvements entre Ligny et Spy, Beck de retour à Philippeville

Alors que l’on savait que, comme leur papa Frédéric qui a récemment quitté son poste de T2, Boris et Jordan Delcommene ne resteraient pas à Ligny, on apprend que Boris évoluera avec les Écureuils de Spy la saison prochaine tandis que son frère Jordan est toujours en contact avec plusieurs clubs. Du voisin de Spy, il en est également question dans le sens inverse des transferts puisque les Spirous Florent Autequitte et Jason Hody ont donné leur accord pour rejoindre les Grognards, de même que Denis Baugniet (Naninne).

Ne feront plus partie du noyau A Antoine Leruth (Wépion), Andy Noël et Sacha Contempré, en plus des deux frères Delcommene donc. Joslin Dena Emar rejoindra lui l’équipe B du club, toujours coachée par Frédéric Frate. Les autres joueurs poursuivent leurs réflexions.

Jérémy Beck à Philippeville

" Jerem is Beck, Jerem is Back ", peut-on lire ce mercredi sur les réseaux sociaux de la RES Philippeville, heureuse d’annoncer le retour au bercail de son joueur, aujourd’hui à Ciney où il joue davantage avec l’équipe B ces derniers temps. Un premier renfort pour la P3 du club, qui sera toujours coachée par Jean-François Herpers.