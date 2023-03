D3: Lhoest de retour à Belgrade

Alors que le départ de Maxime André et l’arrêt de Jean-Baptiste Thiry ont été actés, ainsi que l’arrivée de Pierre Demars, Belgrade annonce le retour du pivot Alexandre Lhoest. Si son passage à Belgrade n’a pas été des plus concluants, le double mètre a maintenant deux ans d’expérience supplémentaires et une plus grande maturité sur laquelle le coach Didier Thémans espère pouvoir compter la saison prochaine.