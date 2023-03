Gembloux: Ponsard 15 (5x3), Reconnu 14 (2x3), Carretta 10 (2x3), Vandewalle 5, D.Marchal, Y.Marchal 13 (1x3), Saillez 4, Robin 6 (1x3), Lox 11, Seki-Kandi 2, Mestrez 1, Piret

Menés 3-4 à la 2', les Couteliers mettent alors la machine en route et n’encaissent que deux paniers de plein jeu dans un premier quart temps qu’ils remportent 21-11. La domination de l’équipe locale se concrétise encore un peu plus avant le repos et ce sont déjà vingt points qui séparent les deux équipes à la pause: 41-21.

Après le repos les échanges sont plus équilibrés mais l’écart ne diminue pas pour autant: 60-38 à la demi-heure.

Les dix dernières minutes tournent à la correction pour Nivelles qui encaisse un 21-3 pour finalement s’incliner sur le score sans appel de 81-42.