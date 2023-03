12-16, 13-22, 2-20, 10-19

Loyers: Dubit 2, Dhaens 2, Gailly 7, Mathieu 15, Ernoux 9 (1x3), Gérard 2

Boninne : Van Hamme 7, De Vleeschouwer 8, Delahaut 4, Philippe 5 (1x3), Bussmann 5 (1x3), Lakkerwa 13, Fivet 9, Hubaut 26 (1x3)

C’est en mode mineur que commence ce derby où les deux équipes ont du mal à trouver le chemin du panier. Entre le manque de réussite d’un côté et les pertes de balles de l’autre, le marquoir indique un petit 5-6 après cinq minutes de jeu. Germain Fivet n’est pas content sur la prestation de ses filles et le fait savoir en demandant quand elles allaient commencer à jouer pour qu’il puisse coacher ! Via Hubaut (10 points dans le premier quart), les "Jaunes" passent devant après 10 minutes de jeu (10': 12-16). Par la suite, les Boninnoises mettent plus de rythme et se trouvent plus facilement en zone offensive. Le premier écart significatif est atteint à 18-29 sur une belle action ponctuée par Fivet.

Au repos, le score est de 25-38.

Une seconde mi-temps favorable à Boninne

La deuxième période est à sens unique. Alors qu’elles étaient bien en place durant les 20 premières minutes, les Loyersoises laissent complètement filler la rencontre. Les filles de Nicolas Rassart restent muettes durant plus de 9 minutes 30. Pour le plus grand désarroi de celui-ci qui n’a pas hésité à le faire remarquer à ses filles. "C’est cacahuète canapé ici ?", s’exclame-t-il. Au contraire des Boninnoises, qui ont retrouvé leurs automatismes pour creuser et plier la rencontre avant même le début du dernier quart. (30': 27-58). Les dix dernières minutes sont quasiment anecdotiques où les "Rouges" trouvent un peu plus le chemin de l’anneau alors que Boninne en profite pour faire tourner son noyau où chaque joueuse a apporté son capital point.