Des demis sans soucis ?

A.R.: Jemeppe a joué le coup à fond et n’a rien à regretter, mais on n’a pas eu trop de difficultés. On a fait un match propre, sérieux. On s’est fait un peu peur dans un set, qu’on a finalement réussi à gérer.

M.H.: On s’attendait à plus de problèmes. Au tour précédent, contre la P2 de Doische, un de leurs jeunes avait été extraordinaire. Il aurait pu entraîner les autres, pour mettre le feu. D’autre part, on était restés un mois sans jouer, Pierre Henry était blessé et Pierre-Louis Hamelryckx incertain. On n’était donc pas si fringants que ça. Mais le match, bien qu’agréable, a été à sens unique. Fabian Bellemans a vite donné le ton au bloc, en annihilant les premières attaques de leur opposite, impressionnant à l’échauffement.

B.L.: J’avais analysé la vidéo du match de championnat, perdu 3-1 à Jemeppe, et on avait bien travaillé à l’entraînement. Le premier point à mettre en avant, c’est la qualité de notre service, ce qui les a empêchés de pouvoir construire leur jeu. Nous, on a eu la possibilité de le faire et, de ce fait, de prendre le dessus en attaque. On a commis plusieurs erreurs de réception en fin de deuxième set, mais l’équipe a bien su réagir.

F.T.: Les chiffres ne l’indiquent pas, mais on a quand même dû cravacher. On a perdu le troisième set après avoir eu une balle de match. C’est notre meilleure joueuse qui a alors commis deux erreurs d’affilée. On était aussi au complet. Et Namur avec ou sans toutes ses cadres expérimentées, c’est une sacrée différence. Je pense que Doische s’en est aussi rendu compte.

Retrouvailles

A.R.: On a déjà affronté l’équipe de Michel Hourlay en finale. C’était en 2018. On avait terminé 2e et eux champions (en refusant de monter), mais on avait remporté la coupe. C’est donc un bon souvenir. Cette épreuve constituait encore un objectif cette saison et on est toujours en course pour l’atteindre.

M.H.: Oui, c’était à Saint-Servais et ils avaient gagné. Je ne connais pas trop leur noyau actuel, mais on est ravi de retrouver ce club, avec lequel il y a toujours une bonne ambiance. Et on s’en méfiera, car ils ont notamment éliminé la promotion de Ciney et battu chez eux Anhée, qui devrait monter, en championnat. Mais on ne va pas se retirer l’étiquette de favoris.

B.L.: On se rend justement à Namur ce week-end, en championnat. Cela nous aidera à analyser cette équipe. Même si on sait que ce club a l’habitude de tout mettre en œuvre pour enlever cette épreuve, à laquelle il tient. Pour nous, ce serait la cerise sur le gâteau, car l’objectif reste la montée en promotion. Mais il y aura un coup à jouer aussi en coupe, même si ce sera sur le terrain de l’adversaire.

F.T.: Anhée a sorti le grand jeu contre Jemeppe. Ce sera un gros morceau, mais le groupe sera là et prêt à se donner à 100%. Cela devrait être une belle finale, avec beaucoup de supporters des deux côtés. Les Anhétoises auront peut-être la possibilité de réaliser le doublé et nos filles, celle de remporter la coupe pour la deuxième fois d’affilée.