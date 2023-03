P3A : Des coups se sont perdus après Taviers – Spy

Suite à des échauffourées, un joueur de Spy (Jurgen Mahaux) et son père, visiblement trop énervés, s’en sont pris au président taviétois (Jean-Louis Gelinne) et à l’entraîneur des gardiens (Jean-François Stilmant). Bilan: un nez cassé pour ce dernier. Mais voilà, comme l’arbitre était déjà rentré dans son vestiaire au moment des faits, il n’aurait rien vu. "Je ne cautionne nullement l’acte de mon joueur, regrette le coach spirou Jean-Jacques Baleau. D’ailleurs, le comité l’a exclu de l’équipe jusqu’en fin de saison. Maintenant, il est clair que si Taviers avait fait le nécessaire pour que la zone neutre ne soit pas envahie par des gens non inscrits sur la feuille de match, l’incident n’aurait pas pris une telle ampleur, ou n’aurait même pas existé."