Namur n’accueillera pas les finales francophones

"La plupart des infrastructures étaient déjà réservées. Pour certaines, il faut même s’y prendre deux ans à l’avance, explique la secrétaire du club bougeois, Stéphanie Lassance. On pensait avoir trouvé une solution avec le complexe de La Hulle, en collaboration avec le club de Profondeville. Mais il est apparu que seuls trois terrains y sont conformes. Pour les U19, U17 et U15, ils doivent répondre aux normes de la Nationale 2, par exemple. Cela nous contraignait donc à trouver quatre aires de jeu supplémentaires dans les environs. On a fini par proposer une formule sur trois sites, en comptant sur les salles d’Yvoir et de La Plante. Mais la Fédération a refusé d’accorder une dérogation à ce niveau."

Dura lex sed lex. Mais on peut aussi en conclure que, dans ces conditions, ce genre d’événements restera, plus que jamais, l’apanage de quelques clubs et provinces, bien "servis" en termes d’infrastructures (Waremme, Bruxelles, Charleroi…)

Cela n’a néanmoins pas échappé à tout le monde. Une proposition serait ainsi mise sur la table du C.A. de la Fédération, afin que les prochaines éditions puissent se dérouler dans plusieurs provinces/entités, chacune se chargeant de la compétition d’une catégorie (filles et garçons). Une belle "avancée", mais qui arrivera malheureusement trop tard pour les Namurois…