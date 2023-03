Football: La RJS Anseremme dans le club des 3x20

Neuf fondateurs ont porté cette Jeunesse Sportive sur les fonts baptismaux, le 2 février 1961: Émile Wauthy (président), Jules Tagnon (secrétaire), Théophile Salmon (trésorier), Fernand Croibien, Charles Houbion, Raymond Lamquet, Gilbert Libert, Pierre Lupcin et André Paul. Depuis lors, des dizaines de comitards ont élu, accompagné et secondé les huit présidents qu’a connus ce sympathique club. Ils furent, dans l’ordre, Émile Wauthy (1961-1963), Théophile Salmon (1963-1966 puis 1983-1985), le Baron Michel de Bonhome (1966-1983), Claude Didion (1985-1992), Philippe Leclef (1992-2001), Jean-Olivier Meyfroidt (2001-2009 puis de 2019 à nos jours), Régis Mahy (2009-2013) et Jean-Pol Marbehant (2013-2019).

Pour cause de Covid, l’actuel comité a été obligé de ronger son frein pendant deux ans avant de pouvoir souffler les 60 bougies de son club. "Il faudra donc attendre moins avant de fêter les 70", s’en amusait Jean-Olivier Meyfroidt. Contre toute attente, le président et son staff avaient franchement glissé, samedi 11 mars, les petits plats dans les grands. D’abord par le lieu de rendez-vous: au sein du Castel de Pont-à-Lesse. "Ce sont nos voisins, expliquait encore Jean-Olivier. De notre buvette à cet endroit idyllique, il n’y a que quelques dizaines de mètres à vol d’oiseau. Nous occupons le Charreau, ce Castel a quasi les pieds dans l’eau."

L’accueil n’avait donc pas été laissé au hasard, avec bulles, vin, bière, café, tables bien garnies et même chambre double pour passer la nuit !

Sans oublier les invités, qui étaient plus de 130. Dont le maïeur Bodlet, Chantal Clarenne, Robert Closset, Stéphane Weynant, Omer Laloux, à côté de ceux qui, aujourd’hui, sont dans l’opposition communale. Sans oublier Michel Lecomte, qui compte de la famille dans le coin, et David Delferrière, à la tête du foot amateur francophone depuis 2019 et qui travaille à l’Union Belge depuis plus de 30 ans.

De la simplicité dans les manières, unie à la bonté du cœur, à l’instar de feu le Baron Michel de Bonhome et de bien d’autres personnalités du coin, la RJS Anseremme n’a pas loupé son rendez-vous. Dans une ambiance bon enfant et une charmante… bonhomie.