Fivet: "Seidoff, un futur grand coach"

"Sa façon de gérer un groupe me plait, détaille Germain. Et avec David Roussaux, comme souvent, nous avons sorti le même nom de notre enveloppe quasiment en même temps. Je suis certain que Florent va devenir un grand coach. Nous sommes dans la mentalité de Boninne, où c’est confiance à la jeunesse."

Pour Florent, c’est des débuts de rêve en tant que coach. "Pour ma première année en seniors, avec le Mosa, nous arrivons en demi-finale de Coupe, explique le jeune tacticien. Et recevoir une proposition en régionale, à Boninne, c’est quelque chose que je ne peux pas refuser. Il y a un coaching staff qui me fera progresser je trouve. J’apprendrai aux côtés de David Roussaux, nous aurons une séance en commun entre la R1 et et R2DA."