Classement des buteurs de P2: La tête se partage en série A comme en série B

Alors qu’on ne relève qu’un seul doublé en P2A, celui de Mohamed Lajili, le meilleur marqueur de Jambes avec désormais 10 réalisations personnelles, il y a eu un peu plus de "récidivistes" en série B ce week-end. À commencer par le joli triplé de Thomas André, en ouverture avancée de la 24e journée, jeudi dernier face à Pondrôme. Le Gesvois passe ainsi d’une à quatre roses en championnat. Dimanche, ce sont par paires que les buteurs les plus prolifiques se sont illustrés: les Bioulois Arthur Lincé et Alexis Descarpentries y sont tous les deux allés de leur doublé lors du succès des Sang et Or à Flavion B (1-4). De son côté, le capitaine de Pesche, Damien Baudaux, a transformé deux penalties pour arracher un précieux partage des Poires face à Rochefort B (2-2). Enfin, Michaël Gjorgjijevski s’est lui aussi mué en double buteur pour entériner la victoire (3-1) de Petigny-Frasnes contre Onhaye B.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la 24e journée de championnat:

P2A

24 buts

Herbiniat (FCO Namur), De Groote (Sauvenière)

18 buts

Gilsoul (Rhisnes)

16 buts

Laurent (Bossière-Gembloux)

15 buts

Leruth (Ligny)

14 buts

A. Reins (Rhisnes)

13 buts

Marion (Wépion)

12 buts

Gillard (Aische B), Guede (Bossière-Gembloux)

11 buts

B. Adam (Ligny), Harrad (Wépion)

10 buts

Poskin (Éghezée), Lajili (Jambes), Hannecart (Naninne), Duchêne (Petit-Waret)

9 buts

Deheneffe (Malonne), Baugniet (Naninne), T. Rihoux (Rhisnes), S. Guenegand (Wépion)

8 buts

Gourmet (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), Paris (Ligny), Notte (Lustin), Demeuse (Profondeville), Dehaye (Rhisnes)

7 buts

Perez Avial (Éghezée), Camara (Jambes), Leocata (Lustin), Doupagne (Petit-Waret), Joine (Rhisnes), Huygen-Thomas (Wépion)

6 buts

Genard (Grand-Leez B), Gondry (Malonne)

5 buts

Bernard et Tallier (Bossière-Gembloux), Kessler (Éghezée), Rossini (FCO Namur), Preumont (JS Tamines B), Mascaux (Ligny)

4 buts

Ferrante (Aische B), Sabbe (Bossière-Gembloux), J. Corvo et El Kouchaii (FCO Namur), Beguin et Depireux (Grand-Leez B), Fall et Salihu (Jambes), Charpentier et Hennau (Ligny), Diz Villanueva (Lustin), Bottaro et Craps (Malonne), Vermeren (Naninne), Franssen (Petit-Waret), Coucke, Folens et Herbay (Profondeville), Guillaume et Misson (Sauvenière), Miler (Wépion)

3 buts

Moureaux, Van Achter et Willaert (Éghezée), Liotta (FCO Namur), Delooz et Longin (Grand-Leez B), Belic, Caplier, Lo Manto et Sebaihi (JS Tamines B), Stevens (Ligny), Robert (Lustin), Baume, Hermand et Mary (Naninne), A. Blavier et Delitte (Petit-Waret), Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard et Tallier (Rhisnes), Bower, Desmet et Henrion (Sauvenière), T. Guenegand (Wépion)

2 buts

Nameche (Aische B), Laidi et Quandt (Bossière-Gembloux), Gys et Thierens (Éghezée), Crimi, Ibrahimi et Strazzante (FCO Namur), Barry (Grand-Leez B), Manzi et Sainthuile (Jambes), El Badri et Mirabella (JS Tamines B), Conti et Delcommene (Ligny), Pilar Cerqueira et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Jacquet, Pinchart et Rigaux (Naninne), R. Blavier, Demaerschalk et Pirard (Petit-Waret), Bodart, Militello et Scailteur (Profondeville), Ancion et Munaut (Rhisnes), Destain et François (Sauvenière), Chelli (Wépion)

P2B

23 buts

Magis (Pondrôme), Wauthy (Rochefort B)

18 buts

Collin (Rochefort B)

17 buts

Pisvin (Gedinne)

15 buts

Patrick Nama (Anhée), Baudaux (Pesche)

14 buts

V. Dubois (Anhée)

12 buts

Koné (Havelange)

11 buts

Huet (Assesse), Ar. Bodart (Onhaye B), Giglio (Petigny-Frasnes), Bridoux (Schaltin)

10 buts

Quevrin (Gesves), Fadeux (Pondrôme)

9 buts

Labar (Assesse), Descarpentries (Bioul), Hassani (Gedinne), F. Baudoin (Pondrôme)

8 buts

Poupaert (Petigny-Frasnes), Deghorain (Tarcienne)

7 buts

Martin (Anhée), A. Sohy et Waldrant (Gedinne), Steeno (Onhaye B), Piérard (Rochefort B), Nkoue (Tarcienne)

6 buts

Brouir (Assesse), Gigot (Pesche), Gjorgjijevski et Zamperetti (Petigny-Frasnes), Hassani (Pondrôme)

5 buts

A. Delcourt, Helson et Lincé (Bioul), Nguea Edimo (Gesves), Maistriaux et Tenaerts (Petigny-Frasnes), Dumont, Y. Sacré et Servais (Surice)

4 buts

De Maglie, A. Dubucq et Frérotte (Anhée), Becheker et G. Hardy (Flavion-Morialmé B), Catoul et M. Sohy (Gedinne), André et Demarcin (Gesves), Coene (Havelange), Betsem (Onhaye B), Wanschoor (Petigny-Frasnes), Antoine et Rochette (Pondrôme), Berny, Mullens et Simon (Schaltin), Collinet (Surice)

3 buts

Beguin et Hosselet (Anhée), Conrard, Hermant et Tripnaux (Assesse), Dache (Bioul), Gilsoul, Latini et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard (Gedinne), Bodson et Van Der Veken (Gesves), B. Lizin et Van Crombruggen (Havelange), Bouterbiat et Loriers (Onhaye B), Durieux et Léonard (Pesche), Ezzeroual (Petigny-Frasnes), Marchal et Matagne (Pondrôme), Leleu, Mahin et Servais (Rochefort B), Guilleaume et Otte (Schaltin), Hainaut et M. Sacré (Surice), Kisita (Tarcienne)

2 buts

Y. Dubucq (Anhée), Blasutto et Servais (Assesse), M. Delcourt, Jacquet et Jadoul (Bioul), Antonio Cristovao, Catteeuw, S. Hardy, Janssens et Mouton (Flavion-Morialmé B), Robinet (Gedinne), Bastin, Julien, Pierre et Suray (Gesves), Tonglet (Havelange), Au. Bodart, Plaquette et Tasiaux (Onhaye B), Genicot (Pesche), Duriau (Pondrôme), M. Brilot, Kamba et Thomas (Rochefort B), Bernard, Colard et Rezette (Schaltin), Lecoyer, Magotteaux et Simon (Surice), Alessandro et Libert (Tarcienne)