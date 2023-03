Cepa Dos Santos (2), Dejasse (2), Gilsoul (2), Depas, Gauthier et Toussaint se sont partagé les buts locaux, Dogot (2), Bauduin et Tricot, les buts gourdinnois. Grâce à ce succès, les Seillois conservent deux points d’avance (et un match de moins) sur leurs dauphins, les Batyboys de Havelange.

Leuze 7 – Namur UTD 6

En lutte pour leur maintien, les Namurois ne sont pas passés loin du partage. Guery (3), Dell’Aquila (2), Albert et Melebeck ont inscrit les buts leuzois, Collignon (1-1), Dessambre (1-2), D. Dury (2-3 ; 6-5), K. Dury (2-4) et Toussaint (6-6), les buts namurois. "Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas", précisait le coach namurois Frédéric Lucchetta.

Havelange 10 – Walcourt 2

Les Batyboys se sont largement imposé grâce, entre autres, aux réalisations de Dessart (4), Kleinkenberg (3), Willem (2) et Fiasse. Minet et Vanstichel ont inscrit les buts visiteurs. Malgré ce revers, les Walcouriens conservent quatre points d’avance sur le MFC Namur United, avant-dernier.

Dinant 8 – Ciney 4

"Nous savions que le match allait être déséquilibré, avec quatre vétérans et un joueur de P3, chez un ténor de la série,. Mais ce ne fut pas le cas", précisait l’entraîneur cinacien Jérôme Renard. Malmenés en première période, atteinte sur le score de 5-1 (Defer avait réduit la marque à 2-1), les Cinaciens firent jeu égal en seconde période. De 7-1, ils revenaient dans la partie via Didion (7-2), Miler (7-3) et Camara (7-4). Les Mosans fixaient les chiffres en contre (8-4). Leyssens (3), Akandja (2), Colin, Colot et Herman se sont partagé les buts locaux. "L’objectif est de ne pas prendre un troisième forfait, ce qui nous condamnerait à la P4. Nous ferons avec les moyens du bord même si nous sommes déjà condamnés",

Loyers 12 – Gourdinne 5

Après un round d’observation entre équipes déforcées, Coco Ruymbeke mettait ses couleurs aux commandes (1-0, 4e ; 2-0, 5e). Christophe Tasiaux tuait tout suspense dans la foulée (3-0, 7e). Le but de Guillaume Dogot n’y changeait rien (3-1, 15e). Les Loyersois viraient confortablement en tête au repos grâce à Coco Ruymbeke (4-1, 18e) et Colin Horion (5-1, 19e ; 6-1, 20e). La seconde période était du même acabit. De 6-2 (27e Florent Nicaise), la marque montait à 7-2 (28e Christophe Tasiaux), 8-2 (33e Coco Ruymbeke), 9-2 (36e Christophe Tasiaux), 9-3 (38e Florent Nicaise), 9-4 (40e le gardien Lucas Doyen), 12-4 (47e et 48e Christophe Tasiaux ; 49e Quentin Masper) et à 12-5 (50e Florent Nicaise).