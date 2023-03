Le petit pitbull de Meux n’a jamais aussi bien porté son nom. Alors qu’il jouait très peu en début de saison, Gauthier Baudoin n’a rien lâché. Il en est aujourd’hui récompensé. De retour comme titulaire à Jette, il enchaîne depuis les titularisations. “J’en profite et je me donne à fond, insiste “Mino”. C’est vrai que par rapport à ces derniers mois, c’est le jour et la nuit. Quand tu joues moins, c’est un cercle vicieux, tu peux vite baisser les bras. Mais je me suis dit à un moment donné que je n’avais plus rien à perdre. Je ne rate jamais un entraînement, alors autant me donner à fond et m’amuser. Et avec cet état d’esprit, j’ai profité d’un blessé pour revenir dans l’équipe. La période n’était pas évidente à vivre, c’est toujours moins gai quand le temps de jeu se réduit. Mais la seule solution, c’est le travail, j’en suis la plus belle preuve. La concurrence est rude à Meux, tout le monde est à niveau. C’est important de se remettre en question. Si j’ai pensé partir ? Non, j’adore Meux, je connais tout le monde et c’est un club on ne peut plus sain. Pourquoi quitter !” Samedi face à La Louvière, Gauthier a ratissé tout le terrain et harcelé son adversaire comme il sait si bien le faire. “C’est ma marque de fabrique, je donne toujours le maximum”. Laurent Gomez ne dira pas le contraire. Il sait qu’il pourra toujours compter sur “Mino”. Th.M.

©ÉdA – Christophe Béka

Les Merles repartis sur de bonnes bases

Les semaines se suivent et ne se ressemblent heureusement pas pour les Namurois. De retour dans leur antre après deux semaines d’exil, ils ont de nouveau régalé leurs supporters tout en profitant de certains faux pas de leurs rivaux. “À Dison, nous avions un peu évolué contre nature, entamait le coach, Cédric Fauré. Nous devions retrouver notre foot en ne bridant pas nos joueurs, naturellement portés vers l’avant.” L’entraîneur français savourait bien sûr, notamment les compliments délivrés par son homologue Jean-Luc Delanghe mais il pensait déjà aux prochaines échéances : “Nous devons continuer à travailler tout en gardant tout le monde concerné.” Mission accomplie avec l’entrée déterminante des remplaçants namurois comme Tyron Crame, Kim Detienne, Michaël Olojede ou Nafwal Largo. Ce dernier se sent bien dans la capitale wallonne. “Avec mon temps de jeu qui progresse, les automatismes sont mieux en place et efficaces. Nous n’avons rien laissé à notre adversaire surtout en seconde période.” B.J

©ÉdA – 50972074019

Gall : “On a connu plus dur”

Les Walhérois sont revenus du Tondreau sans point, mais pas sans motifs de satisfaction. “On était contents de la qualité de notre prestation, souligne Gaëtan Gall. Ce fut un match assez fermé, avec de l’intensité. On a connu plus dur. On a eu nos périodes de possession, mais elles étaient stériles. C’était difficile d’être dangereux, y compris via les centres, avec leurs deux tours derrière. Oui, je pense qu’un nul aurait été plus juste, même si Mons a eu un peu plus d’occasions nettes. Mais ils ont aussi eu un peu de chance sur leurs deux buts”, précise le médian défensif onhaytois, qui a donc pris le relais de Luis Defresne depuis le point de penalty. Avec la même efficacité. “On en avait parlé tous les deux. S’il y en avait un, il était pour moi, cette fois. Le tour final reste notre but et on est bien dedans, pour l’instant. On a encore quatre matchs à domicile. Si on fait ce qu’il faut, on sera dans le Top 3, voire le Top 2 à la fin. Concernant les Montois, je ne vois pas comment ils pourraient passer à côté du titre, même s’ils ont encore de gros duels au programme.” M.B.

©ÉdA – Christophe Béka

Tamines : “On a sorti un match référence”

À domicile face à Schaerbeek, Tamines semble avoir trouvé son match référence. Les “Alloux” ont joué avec beaucoup d’intensité et d’envie. L’esprit d’équipe était exemplaire, chose qui manquait parfois. Cela a permis de concéder peu d’occasions et de réaliser un deuxième clean-sheet de suite. “Je suis très content pour les joueurs parce qu’ils travaillent dur et nous avons fait un match référence”, affirme Tibor Balog.

Grâce à ce succès, Tamines reste sur une série de quatre matchs sans défaites. “On va un peu mieux que pendant la période où nous étions dans une spirale négative, poursuit l’entraîneur hongrois. Nous sommes invaincus depuis quatre matchs mais il ne faut pas s’enflammer. La situation n’est pas encore optimale mais lorsque nous prenons des points, nous ne sommes pas obligés de regarder ce que les autres équipes ont fait. On doit continuer dans cette spirale positive”. L.S.

©ÉdA – Christophe Béka

Seul Mons fait mieux que Couvin

En gagnant à Manage, les Mariembourgeois réalisent la belle opération du week-end et quittent la zone rouge. “Nous ne sommes plus qu’à deux points de la 9e place, souligne l’entraîneur fagnard, Fabrice Lebrun. Il est vrai qu’on aurait pu tuer le match plus tôt, c’est le petit regret que l’on peut avoir. Mais si on regarde de plus près, nous venons de réaliser un 16/24 depuis le 1er janvier. Une seule équipe a fait mieux que nous : Mons.”

Le leader montois, justement le prochain adversaire des Couvinois. Un nouvel exploit en vue ? “Nous venons d’affronter un premier cador, Manage, place à un deuxième. À l’aller, nous sommes battus 2-1 à la dernière minute. Nous n’avons pas de pression pour ce duel, personnellement, je le prends ainsi.” L’autre bonne nouvelle du week-end, c’est le retour de blessure de Magotteaux. J.Ma.