Stevens en force à Jeneffe-en-Condroz

Cette fois, la saison a repris aussi dans le Namurois, avec la traditionnelle épreuve de Jeneffe-en-Condroz. Cette course de l’Entente Cycliste de Wallonie a fat le plein, samedi, avec 171 inscrits dans toutes les catégories. Le parcours vallonné et le vent froid, associés aux offensives des plus costauds ont à chaque fois permis de faire émerger les plus forts en vue de l’arrivée. Chez les amateurs et élites, la victoire est revenue à l’ancien pro Timothy Stevens. "J’étais échappé à l’avant, je pensais encore à la victoire à un kilomètre de l’arrivée", commente Auxence Butinx, deuxième de l’épreuve. "Mais Timothy Stevens nous a repris avec quelques autres à la flamme rouge. Je savais alors qu’il allait s’imposer."