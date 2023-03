Nicolas Jadot titulaire "surprise" avec Ciney

"Je ne m’y attendais pas spécialement mais j’étais super content de me voir sur la feuille pour commencer ce match, indiquait le milieu cinacien qui portait un regard lucide sur la prestation de ses couleurs. Je pense que nous avons eu une bonne entame de match en menant 3-1 à la demi-heure, ce qui était bon pour nous. Par la suite, nous avons eu les occasions pour tuer véritablement le match, ce que nous n’avons pu faire avant la pause. Nous sommes bien revenus après la mi-temps, même si notre jeu était plus fait de longs ballons. Le tournant du match, c’est ce penalty sifflé en dehors de la surface qui remet notre adversaire dedans. C’est dommage car on perd deux points importants pour le maintien." Un maintien que Nicolas espère atteindre rapidement. "De mon côté, je prends mon temps. Je dois voir ce que le coach veut faire de moi. Ce que je veux avant tout, c’est jouer."