Namur se replace dans la course à la 2e place

La journée de dimanche a été marquée par deux belles victoires namuroises, sur le plateau d’Hastedon. Pour leur match de reprise, les "Black Cats" ont d’abord pris la mesure des Hutoises (5-1), dans le cadre des play-down de division 2. Les messieurs ont enchaîné en enlevant le match à six points qui les opposait à Indiana (2-1), une semaine après leur défaite inaugurale au White Star, dans la poule B du top 8 de division 1. "Un succès qui fait du bien au moral des troupes, confie le coach namurois, François Fabri. L’équipe s’est montrée rigoureuse et solide dans les duels, offensifs comme défensifs. On a mené au score via Augustin Feltes, dans un match fait de bons échanges et assez tactique. Il y a eu des occasions des deux côtés. Indiana était bien en place et a bénéficié de plusieurs PC, sur lesquels on a bien défendu. Même si on a encaissé le but égalisateur sur le rebond d’un PC. C’est dès lors devenu plus tendu, car les trois points étaient très importants pour les deux équipes. Et cela s’est finalement décidé dans le dernier quart-temps, sur une action amorcée par Victor De Cocqueau et prolongée par Gilles Géruzet. L’adversaire a encore poussé pour revenir, mais on a réussi à conserver notre avance jusqu’au bout."