Gall: "On a connu plus dur"

Les Walhérois sont revenus du Tondreau sans point, mais pas sans motifs de satisfaction. "On était contents de la qualité de notre prestation , souligne Gaëtan Gall. Ce fut un match assez fermé, avec de l’intensité. On a connu plus dur. On a eu nos périodes de possession, mais elles étaient stériles. C’était difficile d’être dangereux, y compris via les centres, avec leurs deux tours derrière. Oui, je pense qu’un nul aurait été plus juste, même si Mons a eu un peu plus d’occasions nettes. Mais ils ont aussi eu un peu de chance sur leurs deux buts", précise le médian défensif onhaytois, qui a donc pris le relais de Luis Defresne depuis le point de penalty. Avec la même efficacité. "On en avait parlé tous les deux. S’il y en avait un, il était pour moi, cette fois. Le tour final reste notre but et on est bien dedans, pour l’instant. On a encore quatre matchs à domicile. Si on fait ce qu’il faut, on sera dans le Top 3, voire le Top 2 à la fin. Concernant les Montois, je ne vois pas comment ils pourraient passer à côté du titre, même s’ils ont encore de gros duels au programme."