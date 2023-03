Dethier aime toujours Aische

Il a assez de métier pour ne nier l’évidence: Aische n’a pas fait un grand match dimanche face à Monceau. "Le terrain sautillant et le vent ne nous ont pas aidés, plaide l’attaquant. Mais c’était, surtout, un match entre deux équipes qui ont cherché à ne pas perdre et qui ont eu ce qu’elles cherchaient. C’est dommage parce que nous perdons du terrain dans la course au gain de la tranche, ce qui est l’objectif avoué du club. Il faut dire que nous avons perdu 10 ou 12 bêtes points cette saison, comme à Schaerbeek, par exemple."