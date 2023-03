Dermien lance les visités. Pondrôme fait le break par Dawagne avant le repos. En seconde période, les visités gardent la mainmise sur la partie, mais il faut attendre l’heure de jeu pour voir Dermien planter son second but de l’après-midi. De Bolle et Cugnon donnent au score des allures de forfait. En toute fin de match, Servais sauve l’honneur pour Dion.

Gedinne B 1 – Sommenoise 4

Collin lance la Sommenoise après cinq minutes. Avant le quart d’heure, Dangreaux plante un doublé pour la Sommenoise. Gedinne réagit par Marchal. Les visités poussent pour tenter de recoller au score, mais l’Entente résiste et Dangreaux sort une nouvelle fois de sa boîte pour signer le triplé.

Dinant B 6 – Ciergnon 1

Dinant ouvre la marque au quart d’heure, via Bourtembourg. Les visités dominent et en profitent pour planter deux autres buts, via Drugmand et Bourtembourg. Avant la pause, Devresse relance Ciergnon. Dès la reprise, Dinant remet la pression avec une nouvelle rose signée Drugmand, de la tête. Les visités continuent leur cavalier seul et inscrivent deux autres buts, des œuvres de François et de Volckaerts.

Méan 1 – Leignon 0

La première période est équilibrée et, après des occasions de part et d’autre, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul. En début de seconde période, Wautie permet à Méan de prendre l’avance. Les visiteurs poussent durant le second acte, mais Méan résiste bien et s’adjuge une victoire importante.

Anseremme 1 – Mesnil 0

Anseremme démarre bien la partie et se crée quelques belles occasions, sans parvenir à les conclure. Les visités poussent en début de seconde période et en sont récompensés par un but de Meyfroid à la 55e. Mesnil se crée des opportunités, sans parvenir à les conclure. À souligner, le bon arbitrage d’un membre de l’équipe de Mesnil.

Han-sur-Lesse 3 – Lustin B 2

Les visiteurs prennent l’avance dès la 5e, par Detilleux. Han recolle au score dans la foulée, par Bays. Les deux équipes ont des occasions, mais sans succès. Il faut attendre la 70e pour voir Dulieu donner l’avance à Lustin, sur penalty. Les visités égalisent à la 75e par Bruyere et arrachent la victoire à la 85e par Chollot.

Feschaux6 – Haversin B 2

Avec seulement onze joueurs présents, les visités se sont arrachés pour remporter ce match. Puche (4), Liégeois et Damoisaux se sont partagés les buts visités. Les deux buts visiteurs se sont révélés insuffisants.

Pessoux 1 – Anhée B 16

Il n’y a pas eu de miracle. Pessoux a rapidement baissé les bras après le premier but encaissé (contre son camp). Les visiteurs ont ensuite empilé les buts, via Léonard (4), Antoine (3), Matoh (3), Pochet (3), Tagnon et Chapelle. Ansiaux a sauvé l’honneur pour les visités.