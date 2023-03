"Un super match pour Feschaux"

"Dire que ce matin, je n’avais encore que sept joueurs à ma disposition pour disputer cette rencontre. J’ai dû aller pêcher à gauche et à droite pour trouver des forces vives", confiait Christophe Liégeois, à l’heure de commenter la performance de son équipe, tenant enfin sa première victoire de la saison. "Celle-là, elle fait du bien. Tout le monde a couru et s’est battu. On voit la différence quand on aborde un match avec un tel état d’esprit", disait encore l’entraîneur, qui a aussi pu compter sur les arrêts de son nouveau gardien, Florian Bernard, pour remporter ce match. "Cela fait un mois et demi que l’on ne s’entraîne plus, faute d’effectif. Je dois féliciter tout mon groupe qui s’est arraché. Cette victoire, je la dédie à notre président Christian Wauthier, qui se donne corps et âme pour le club. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de continuer l’aventure, malgré les moments compliqués."