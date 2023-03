Un sommet sous gaute tension

Pourquoi un match à enjeu tel que celui entre Éghezée et Petit-Waret n’a pas vu un arbitre officiel désigné ? Pas la meilleure façon pour le T.1 des "Biwacks", Nicolas Marino, de replacer ses troupes, en devant siffler lui-même. "Nous avons surtout été battus sur l’envie et la hargne. Notre adversaire était plus frais que nous, qui avions eu un anniversaire la veille." Pas question, pour lui, de se servir de ce prétexte, cependant. "Nous n’avons pas eu voix au chapitre", reconnaît-il au terme d’un duel très nerveux. "Ca va être compliqué désormais, pour la première place. Devons-nous nous concentrer sur le tour final, s’interrogeait-il. "Nous avons été supérieurs, en livrant un excellent match, entamait Mathieu Roland, le T.1 d’Eghezée. "Notre victoire est somme toute logique. Et nous avons bien géré notre avantage en seconde période, en laissant peu d’opportunités à notre adversaire." Il espère confirmer cette excellente passe.