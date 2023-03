Cartes jaunes: Solot, Pétrisot, Mathieu, Hendrick, Struvay.

Buts: Cheront (0-1, 76e), Zingle (0-2, 89e et 0-3, 91e).

HAVERSIN: Dieudonné, Gonset, Michel, Tricnaux (75e Tchérépachin), Davin (19e Galer), Thonon, Solot, Kone, Grandjean, Piraux (52e Pellegrino), Struvay.

FLAVION: Ernest, Fauchet (80e Decraux), Hendrick, Zingle, Hennin (60e Dethise), Collart, Leroy (26e Hardy), Cheront, Pétrisot, Pessleux (70e Paquet), Vanmackelbergh.

Du côté de Haversin, Leclercq (blessé) et Mohimont (suspendu) sont absents. Quand on sait les places qu’ils occupent ! Les défenses passent un premier quart d’heure plutôt calme. Il faudrait un peu plus d’engagement et de vitesse. Thonon a ensuite le but au bout du pied, mais le gardien sauve. À la conclusion, les uns comme les autres se mélangent franchement les pinceaux. Ce match se traîne et se joue en marchant. Sur balle arrêtée, l’occasion suivante est pour Pessleux, mais l’essai flirte avec le cadre. Ce flache à gailles va tout de même payer. À la 77e, Cheront est au bon endroit pour reprendre et mettre au fond. Avant que Zingle n’y ajoute le sien. À Haversin, le ressort est cassé. La motivation est tombée dans les talons. Et le joueur précité en profite pour corser l’addition.

Laurent Lecocq était on ne peut plus satisfait. "La première mi-temps n’a pas été affolante. Trop d’échanges aériens. Puis, nous avons maîtrisé notre stress et nos échanges. En posant mieux notre jeu, nous avons réussi à nous créer quelques bonnes brèches, que Cheront et Zingle ont fini par concrétiser au marquoir. Trois points très, très précieux. Que nous dédions à notre coach, en manœuvres. Il en faudra encore d’autres, mais tous ces jeunes sont bien décidés."