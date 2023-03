Cartes jaunes: Nahounou, Bil, Rodrigues, Roisin, Pereira, Mabika.

Buts: Pale (1-0 pen., 55e), Katuma (2-0, 77e).

TAMINES: Aromatario, Moatassim (88e D’addario), Boukamir, Boudar, Rodrigues (74e Martinelli), Bulfon (68e Katuma), Becquevort, Vassart, Pale (77e Thea), Stephanus, Pereira.

CROSSING: Vlogaert, Nahounou (61e Ade), Eynde, Farin, Mabika, Lokilo, Roisin, Kamagate (62e Vano), Monamay (49e Tshibay), Malela-Ndangba, Bil (56e Ngoumou).

Dès le début de la rencontre, les deux équipes mettaient beaucoup d’intensité dans les duels mais il y avait trop de déchets techniques que pour se créer des opportunités franches. Il fallait attendre la 35e mais Moattasim, à la réception d’un centre de Pale, croquait sa frappe alors qu’il était bien placé dans le petit rectangle.

Juste avant la pause, le Crossing se heurtait à une double parade somptueuse de Renato Aromatario. "C’est le tournant du match parce que c’était toujours 0-0. S'ils avaient marqué, on aurait dû courir après le score et ce n’est jamais bon", affirme Tibor Balog.

En seconde période, Tamines gardait la même envie et détermination. À la 55e, Pale obtenait logiquement un penalty qu’il transformait lui-même pour ouvrir le score. La Jeunesse se montrait solide et bien en place défensivement, concédant peu d’occasions. À un quart d’heure du terme, Pereira lançait parfaitement Martinelli qui servait Katuma pour pousser le ballon au fond et plier la rencontre.

Une victoire qui semblait obligatoire au vu des résultats des concurrents directs au maintien. Mais les hommes de Balog la méritent après avoir livré une solide prestation collective. "C’était un match avec un très bon niveau, il y avait beaucoup de duels et d’intensité dans le jeu et nous avons répondu présents", se réjouit le coach.