Surice: une victoire au caractère

Les Suriçois ont ramené trois précieux points de leur déplacement à Schaltin. "Le premier acte était équilibré, analyse Sébastien Viscardy. Henry a trouvé la latte. Après la pause, on a mis la pression et mené 0-2. On a connu ensuite un relâchement. Alors que les visités étaient à dix, ils ont rétabli la parité et notre gardien Stechelman a dû signer deux arrêts déterminants pour empêcher les Schaltinois de prendre l’avance. Le penalty converti par Hainaut nous a permis de stopper l’hémorragie et de nous éloigner des eaux troubles. Un succès acquis grâce à une belle mentalité et à une belle combativité."