Cartes jaunes: Di Bernardo, Bruckner, Despas, Lambrechts.

Buts: Claude (1-0, 2e), Ngieme (1-1, 3e), Antoine (2-1, 37e), Jadot (3-1, 45e), Camara (3-2, pen. 73e), Cokgezen (3-3, 82e).

CINEY: Monteleone, Despas, Antoine, Jadot (74e Bukasa), Bruckner, Hanneuse, Henrotaux, Pajaziti, Otte, Boudjemaa, Claude (85e Lambrechts).

SPRIMONT: Perharpre, Camara, Ngieme, Gerstmans, Di Bernardo (58e Bah), Fall, Gashi (58e Ruiz), Lambrechts (46e Nelissen), Hernandez, Cokgezen, Jeunehomme.

Il ne fallait pas arriver en retard ce samedi, à Ciney. Bien servi par Pajaziti, Claude faisait trembler les filets d’entrée de jeu, d’une frappe croisée qui surprenait le portier visiteur. La réponse de Sprimont ne se faisait pas attendre et, sur l’action suivante, Cokgezen débordait côté droit et prenait Hanneuse de vitesse. Son centre arrivait dans le petit rectangle et dans les pieds de Ngieme, qui égalisait. Le match était lancé, mais les occasions se faisaient rares, dans cette première période. C’est avant le repos que Ciney réalisait le break, avec Claude à l’assist et Antoine à la conclusion. Si l’ailier de poche avait encore une occasion, c’est Jadot qui inscrivait le troisième but des siens, juste avant le repos. Alors qu’on croyait les Cinaciens lancés vers le succès, Sprimont prenait la seconde période à son compte. Il restait environ un quart d’heure à jouer lorsque l’arbitre sifflait un penalty pour les visiteurs, pour une faute à la limite du rectangle. Camara ne se faisait pas prier, transformant la sentence pour relancer ses couleurs. Dix minutes plus tard, c’est Cokgezen qui trouvait la lucarne, d’une frappe à l’entrée du rectangle, et permettait à son équipe d’égaliser. Malgré une dernière grosse occasion pour Pajaziti, qui buttait sur Perharpre, Ciney devait se contenter d’un nul.