Désormais coachés par le président David Hernalsteens, en raison du licenciement, vendredi, du coach Pascal Brackez, les Vencimontois ont été défaits par des Somzéens qui les remplacent sur la dernière marche du podium. Baijot avait pourtant trouvé la faille, mais Bordenga (53e) et Lena (68e) inversaient la tendance.

Rienne 0 – Dinant 2

À la poursuite des "Métallos", les Copères ont évité l’écueil riennois grâce, entre autres, à Piot et à Mouton. "Une victoire méritée. Nous sommes à l’affût", précise le T1 Olivier Baudelet.

Bièvre 1 – Biesme B 2

Privés de leur coach, dont la maman est décédée vendredi, les Biesmois ont dédié leur victoire à Denis Degueldre. Wauthy et Vigani lançaient les leurs vers les trois points. Cordy relançait le suspense sur penalty, après le repos.

Ardennaise 3 – Pesche B 4

Face à onze Poires, les Ardennais ne sont pas passés loin du partage. Les visiteurs viraient en tête au repos grâce à Guislain et à Draise (2). Nicolas avait égalisé à la 17e. Passé l’heure de jeu, C. Adam relançait un suspense que pensait tuer Genicot. C’était compter sans R. Adam.

Hastière 1 – Couvin B 2

Les Fagnards dominaient la première période, sans succès. L’autobut de S. Poucet lançait les hostilités (55e). Lovigny égalisait en transformant un penalty consécutif à une faute sur De Rycke. En fin de match, L. Bouvy passait quatre hommes avant de placer le cuir dans le petit filet. "Nous avons gaspillé de nombreuses occasions", regrettait le T1 couvinois Fabian Zimmer.

F. De Rycke et D. Mignon évolueront toujours à Hastière la saison prochaine.

Frontières 2 – Beauraing B 1

Bien en place, les Frontaliers prenaient l’avance via Francotte, avant d’oublier de tuer la rencontre. Le capitaine beaurinois Dehuy égalisait au terme d’un contre rondement mené. Les visités remettaient l’ouvrage sur le métier et repassaient devant via Delabaere, sur penalty.

Thy-le-Château 6 – Houyet 1

Les leaders n’ont pas fait dans la dentelle, face à des Houyetois dépassés dans tous les secteurs. Barthélemy et Baelden creusaient un écart atténué par Pierret. La machine visitée se remettait en route. Kaye, Vanhoutte et Angeli (2) donnaient au score des allures de set tennistique.

Nismes B 1 – Philippeville 0

Le but de Henry (49e) a suffi au bonheur des Crayats. "Nos invités étaient renforcés par quelques éléments de P1", précisait le T1 visiteur Jean-François Herpers.