Cartes jaunes: Saïd, Lazitch, Body, Boussate, Atundu.

Buts: Laloux (0-1, 13e), Kambuania (1-1, 49e), Said (1-2, 82e).

GIVRY: Medard, L. Dufrasne (75e Meuter), Karali, Coulibaly, Khelil, Herbeaux, Wérard, Simaha (63e Atundu), Kambuania, Boussate, Body.

ROCHEFORT : Lentz, Senga, Lazitch, Laloux, Adu-Bonsu, Rémy, Lambert (75e Bertrand), Étienne, Saïd, Cornet, Ouadraogo (65e Geurde).

On pouvait se demander à quelle sauce Givry, confronté à des soucis extra-sportifs colossaux, allait se faire dévorer par le leader, irrésistible depuis son revers à Sprimont fin octobre (37 points sur 39). Eh bien non, contre toute attente, alors qu’ils ne sont pas payés et ne s’entraînent plus, les Canaris ont fait douter Rochefort jusqu’à huit minutes de la fin.

La première mi-temps a été dominée de la tête et des épaules par Rochefort, qui a étalé des qualités techniques et collectives incontestablement supérieures. Givry, avec beaucoup de solidarité a fait le gros dos pour limiter les dégâts et rentrer aux vestiaires avec un seul but encaissé. Un but tombé à la 14e, Laloux, d’un pointu, envoyant au fond un tir repoussé de Remy. Mais sans le manque de réussite et la maladresse de Cornet, qui a touché deux fois la barre, un score de 0-3 ou 0-4 n'aurait pas été scandaleux.

Alors qu’on pouvait s’attendre à un remake de la première mi-temps, un grain de sable est venu enrayer la machine des Bleu et Blanc avec une égalisation du remuant Kambuania. Rochefort s’est alors mis à déjouer. "Nous n’avons pas réellement déjoué, objecte le T1 Jeffrey Renmeister. En réalité, le terrain s’est tellement détérioré que nous ne pouvions plus pratiquer un football correct. C’est exactement la même chose que vit Habay, qui a pourtant le meilleur football de la série." Givry, lui, a continué à mettre beaucoup de cœur à l’ouvrage. "Au contraire de ce qu’on pourrait penser, nous sommes une bande de copains qui essayons de faire de notre mieux et qui jouons bien au football", explique le capitaine givrytois Loan Wérard. Chaque équipe s’est offert une occasion quatre étoiles, Kambuania ratant la balle de 2-1. Rochefort s’en est sorti, finalement, avec un but de Saïd. "Ce n’est pas la première fois que nous l’emportons en marquant dans les dernières minutes du match, constate Jeffrey Renmeister. Cela montre notre force de caractère. Il ne faut pas croire que c’était un match facile. Il y a beaucoup de qualités dans cette équipe de Givry."