Lo Manto et Porcaro pensaient placer leurs couleurs sur la voie du succès. Reins relançait le suspense sur penalty. Sermonnés au repos, les Rhisnos se montraient conquérants. À l’image de Tallier, à la récupération d’un coup franc de Pairoux repoussé par la transversale et de T. Rihoux. "Nous sommes en tête pour la deuxième fois, mais avec deux points d’avance maintenant", se réjouissait le T1 rhisnois, Thomas Nelis.

Profondeville 2 – Naninne 1

Malgré de grosses occasions visiteuses, le score restait vierge au repos.

Van Vlemmeren profitait de la supériorité numérique visitée, consécutive à l’exclusion de Shahini (1-0). Hermand égalisait sur penalty. Scailteur offrait les trois points aux siens sur un long coup franc dans le rectangle.

Jambes 4 – Ligny 1

Le nouveau venu Laadam déflorait la marque (1-0). Manzi convertissait un penalty consécutif à une faute de Fouka sur Laadam (2-0). Ficheroulle exclu (carte rouge), les visiteurs poursuivaient en infériorité numérique. Sermonnés au repos, les "Grognards" se créaient des occasions. Sur deux contres, Lajili tuait tout suspense (2). Leruth sauvait l’honneur sambrien sur penalty. "Cela ne va plus. Il y a un peu de tension dans l’équipe et dans le staff. Je n’avais jamais vu un niveau pareil en première période", déplorait le T1 lignard, Jean-Baptiste Bertrand.

Wépion 2 – Sauvenière 0

En lutte pour une participation au tour final, les "Fraisiers" ont évité l’écueil représenté par les "Wawas". Harrad trouvait rapidement la faille. Guenegand tuait tout suspense sur penalty.

Aische B 2 – Eghezée 1

Forts de l’avantage du vent, Shagabudinov et Namêche lançaient les leurs vers un onzième succès. Le but de Stas était trop tardif.

Lustin 4 – FCO Namur 1

Diz Villanueva, Robert, Leocata, sur penalty, et Notte offraient un succès très important aux leurs. Une victoire à peine ternie par le but de Herbiniat, sur penalty, et la seconde carte jaune de Marchal. "Le maintien dépend maintenant de nous", se réjouit le T1 visité, José Toyos.

Petit-Waret 2 – Bossière 1

Laurent déflorait la marque (0-1), avant de manquer la conversion d’un penalty. Les Biwacks renversaient la vapeur sur deux coups francs de Franssen et Libert.

Grand-Leez B 2 – Malonne 1

La rencontre a été précédée d’une minute de silence à la mémoire du papa d’Anthoine, joueur (U15) de Malonne, décédé samedi. Grâce à Beguin (1-0) et à Delooz (2-1), les Gembloutois conservent un espoir de maintien. Deheneffe avait égalisé. "Nous avons péché défensivement et offensivement", regrettait le T1 malonnois, Frédéric Quandt.