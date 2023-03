Sous le regard du coach local Louis Marchal, referee pour l'occasion, le premier acte est à mettre sous le sceau du visiteur Kouba, auteur d'un hat-trick parfait (dont un penalty). Onoz se relâche quelque peu et Pinon en profite pour inscrire un doublé. Egalement sur penalty, Biondo creuse l'écart à la 71e. À la 87e, Kouba, encore lui, va signer le succès des Rouge. Ces derniers voient leur équipier De Gasperi exclu dans les arrêts de jeu.

Flawinne B 7 - Jemeppe B 2

Seul match avec un enjeu (plutôt symbolique: la 6e place), cette rencontre a tourné nettement à l'avantage des Gozettis. Aussi en raison de Mauves privés de quelques atouts par leur P3. Après 22 minutes, Vanesse, Calabro et Cleda avaient mis les Namurois sur du velours. Dethier aurait pu relancer l'espoir visiteur mais son envoi filait à côté du poteau. Willaert était plus adroit à la 42e (3-1). Joie de courte durée pour les Sambriens, Pietquin rendant une solide avance aux visités. Le but de l'excellent Filée aurait pu couper tout espoir aux visiteurs. Hanoulle leur rend quelque peu à la 59e. Un doublé du substitut Viaggi permettait aux Flawinnois de signer une large victoire.

Wartet 5 - Profondeville B 1

Les Mosans, bien en place, surprennent les Dolomiens via Smeesters après 2 minutes. La réplique locale va venir via Pierard, Warnand et L.Thiry avant le café. Warnand à la 50e et Bodart à la 76e vont creuser un écart définitif.

Salzinnes 3 - Jambes B 4

Dès la 5e, Granville avait surpris la défense des Bleus. Ceux-ci trouvaient ensuite leurs marques et inversaient la tendance via Jacques et Guillaume. Dès la reprise, Vanderstappen faisait le break. Les visités ne lâchaient pas et Granville ramenait l'espoir. Hennaux semblait assurer une victoire plus large à l’heure. Le but de Sohy à la 80e obligeait les Bleus à rester attentifs jusqu'au bout.

Moustier B 1 - Wépion B 3

Sans gardien spécifique, les Fraisiers alignaient Justin Bernard aux cages. Après 6 minutes, ce dernier est surpris par la frappe de Lairin et… La force du vent qui rabat le tir dans la lucarne. Ce n'est qu'à la 42e minute que Baye permet l'égalisation visiteuse. Plus offensif, Wépion va pourtant devoir attendre les dix dernières minutes pour s'imposer via De Ridder et Oubouaziz.

Ham 1 - Temploux 5

Le leader n'a eu aucun mal à venir à bout des Sambriens sur un terrain difficile. Hosselet, Cambier sur penalty et Delpiero signaient le 0-3 à la mi-temps. Nazé, à la 49e, aggravait la note. Wattiez sauvait l'honneur des Hannetons avant que Nazé ne fixe les chiffres à deux minutes du terme.