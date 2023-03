Cartes jaunes: Depotter, Akandja, Colin, Taminiaux, Willot, Delporte.

Buts: Broutin (0-1, 23e), Capouet (1-1, 75e), Sanchez (1-2, 86e), Herman (2-2, 92e).

DINANT: Delaite, Capouet, Taminiaux, Benassy (55e Loriers), Lucca, Herman, Leyssens, Fontaine, Akandja, Colin (65e Genette), Willot (80e Guyot).

NISMES: Rousseau, Minet, Broutin, Depotter, Ascoop (60e Fraiture), Libert (67e Ghazi), Delporte, Dubuc, Boudin, Sanchez, Derenne.

Les deux formations sont bien décidées à aller au charbon. Les Copères cherchent à soigner la manière, les visiteurs, plus impulsifs, comptent sur les contres et les balles en profondeur. Au quart d’heure, Willot fait une incursion dans le rectangle et se fait accrocher, mais l’arbitre reste de marbre. Si Colin loupe l’occasion en or à la 20e, Broutin, lui, ne se mélange pas les panards et trompe Delaite (0-1). Les Mosans se doivent de jouer en un temps et de remettre du rythme.

Ils repartent à fond les manettes en montant d’office à la ligne médiane. Mais l’adversaire a tôt fait de rabaisser la pression. Et s’obstine à ne pas s’en laisser conter. Dinant continue à s’arracher les tifs en cherchant la moindre ouverture. Puis, à la 75e, Capouet, aux aguets, trouve enfin les ficelles (1-1). Mais les siens ne sont pas encore à l’abri pour autant. Sanchez force la note et remet à nouveau les visiteurs devant. Dans un ultime assaut, les "Noirs" mettent toute la gomme et Herman égalise. Les gars du coin viennent de passer par le tout petit trou. "C’est frustrant, ajoutait le coach nismois, Samuel Cabaraux. Nous menons par deux fois, avant de nous faire reprendre. Mais rien à reprocher à mes gaillards: ils y sont allés avec la tête, les pieds et les tripes. Si nous étions repartis avec les trois points, ils n’auraient pas été volés. Mes gars ont bousculé l’adversaire, bravos !"