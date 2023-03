Natoye remet ça à Malonne

Face à Mariembourg, Fraire s’est imposé sans difficulté (71-51). "Vu les nombreuses absences on a connu une entame de match compliquée. confie Nicolas Demande. Par la suite ce fut plus facile même si Mariembourg s’est rapproché. Après avoir à nouveau repris plus d’avance, on a faibli. Contrat rempli même si des choses sont à corriger" . Pour sa part Ciney s’est défait de Gembloux (57-41). " Après un mauvais début de notre part et l''intensité mise par Gembloux, explique Pierre-Yves Delveaux, on est rentré dans le match et pris les trois points. Très important avant le derby de la semaine prochaine à Natoye" .