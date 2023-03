Les "Orangés" couraient après cette victoire depuis un certain temps. C’est le coach, Grégory Licour, qui montrait la voie à suivre en déflorant la marque à la 36e. Lesgardeur confortait l’avance andennaise, aux 59e et 87e.

Natoye 4 - Mazy 3

Dès la 2e, Ronval mettait les visités en confiance. Le but de Condé consolidait l’avance des hommes de David Brasselet. Une phase arrêtée de Michaux rendait l’espoir aux "Marbriers". Denys, sur deux penaltys pour les visités, et Vandewalle pour les Gembloutois fixaient le score avant la pause. Les visiteurs tentaient de revenir après le café, sans succès, malgré un but de Dussart.

Ohey B 2 - Yvoir 1

Le duel entre Standardmen et Mosans fut fort partagé. Dès la 8e, le visité Malfroid trouvait l’ouverture. Les visiteurs ne baissaient pas pavillon et égalisaient via Machiels. La reprise restait indécise jusqu’à la 82e, moment choisi par Leroy pour assurer trois points aux siens.

Naninne B 1 - Schaltin B 1

Cette opposition entre "Mauves" a vu les deux prétendants au tour final se neutraliser. Les visités concédait un but sur penalty de Weibel à la 33e. A leur tour aidés par Eole, les Namurois tentaient de rejoindre leur hôte et y parvenaient à la 51e, par Nganga. À la 65e, un tir de Lefèvre flirtait avec le cadre, avant que le Naninnois ne sorte sur blessure et ne laisse les siens à dix. À la 85e, Jacquet se heurtait au gardien.

Fernelmont B 8 - Boninne B 0

Les Coalisés ont retrouvé la forme et ce sont les Boninnois qui en ont fait les frais. Le marquoir notait un score de forfait à la mi-temps (Ahrourh 2, Philippart, Collignon et Paradis). Les "Rouges" baissaient de rythme à la reprise, non sans ajouter deux roses à leur bouquet, par Ajhrourh et Collignon.

Andoy 1 - Gesves B 2

Très mauvais dimanche pour les Sang et Or, qui perdaient Wynant, transporté à l’hôpital, à la 25e. Les Gesvois n’en profitaient pas, livrant une première période assez terne. Adelbrecht allait les lancer vers le succès à la 58e. Hermand doublait la mise visiteuse. À la 82e, Vojvoda relançait le suspense. Et Barry loupait le penalty égalisateur, à la 86e.

Eghezée B 3 - Petit-Waret B 1

Les Sang et Marine ont remporté le derby au sommet. Les visités trouvaient l’ouverture par Bodart. Une mauvaise relance permettait à Collard de ramener la parité. Dès le retour des vestiaires, un doublé de Baye mettait K-O les "Biwacks". Plus frais et plus combatifs, les Hesbignons ont géré leur avance jusqu’au bout.

Pourquoi un match à enjeu tel que celui entre Éghezée et Petit-Waret n’a pas vu un arbitre officiel désigné ? Pas la meilleure façon pour le T.1 des "Biwacks", Nicolas Marino, de replacer ses troupes, en devant siffler lui-même. "Nous avons surtout été battus sur l’envie et la hargne. Notre adversaire était plus frais que nous, qui avions eu un anniversaire la veille." Pas question, pour lui, de se servir de ce prétexte, cependant. "Nous n’avons pas eu voix au chapitre", reconnaît-il au terme d’un duel très nerveux. "Ca va être compliqué désormais, pour la première place. Devons-nous nous concentrer sur le tour final, s’interrogeait-il. "Nous avons été supérieurs, en livrant un excellent match, entamait Mathieu Roland, le T.1 d’Eghezée. "Notre victoire est somme toute logique. Et nous avons bien géré notre avantage en seconde période, en laissant peu d’opportunités à notre adversaire." Il espère confirmer cette excellente passe.