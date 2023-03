Michaël Desille sera le futur coach de Chevetogne

Les Cinaciens sont désormais fixés et ont trouvé en Michaël Desille, le cousin de Romain, le successeur de "Dilu". "Michaël a contacté Romain pour lui dire qu’il était motivé à l’idée de reprendre le coaching à Chevetogne. On a alors repris contact avec lui et on s’est revu deux fois, explique Louis Minon, le CQ du club. On a été agréablement surpris que Michaël accepte de relever ce défi avec nous et c’est aussi une bonne chose de pouvoir officialiser sa venue dans l’optique de préparer la future saison, tant au niveau des prolongations que des transferts."