Buts: Mazy (0-1, 41e), Boutmi (1-1, 71e), Mauléon (2-1, 85e).

LOYERS: Salmon, Crevits (60e Devroye), Dandoy, Boutgmi, Richir, Lampecco, A. Collard, Scaffidi, Mathy (53e Mandil), M. Colard, Mauléon.

MEUX: Pignolet, Van Vyve, Delvaux, Mazy, Jaspard (90e Nicolas), Rossignol (86e Mercier), Dhyne, Soffie (75e Gosset), Soleil (70e Cinier), Roldan-Simon, Toussaint.

"On n’a pas à rougir de cette défaite confie Claudio Batatinha. Ce match s’est joué sur de petits détails. Je regrette également certaines décisions arbitrales. N’empêche, on s’est battu jusqu’au bout". Tout débute par une réelle occasion de Boutgmi suivi d’un ballon de Richir repoussé par le piquet. Meux ne se laisse pas intimider, équilibre les échanges et déflore la marque à la 41e par Mazy.

Après la pause, les deux équipes se neutralisent avec, de chaque côté, de très belles actions. Meux en veut et Loyers doit subir durant plusieurs minutes avec notamment un tir puissant de Roldan-Simon dévié de justesse par Salmon. Puis c’est au tour du duo Jaspard-Soffie de mettre la défense namuroise en péril. Mais comme à son habitude, poussé dans les cordes, Loyers reprend le jeu en main. Ce qui se traduit par une égalisation signée l’inévitable Boutgmi (1-1). Loyers est bien reparti et Elliot Mauléon offre un nouveau précieux succès à son équipe, à six jours du choc à Arquet. "C’était un match bizarre, souligne Jean-François Beguin. En première période, on n’a pas pu concrétiser alors qu’on a eu la maîtrise du jeu. Après la pause, on a essayé de mettre plus de pression. C’est une victoire dans les derniers instants, encore une, mais on est allé la chercher ".

Loyers a transféré trois jeunes: Guy Ngua, de Gesves et les Malonnois Émile Seutin et Nathan Craps.