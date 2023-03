Les "Aviateurs" ont le vent en poupe et, cette fois, ce sont les Brognois qui ont été victimes de l’appétit florennois. Les visités étaient bien en place, en début de match. Ils se faisaient surprendre à la 10e, quand Scieur servait bien Collinet qui, d’un subtil lob, trompait Roquet. Les visiteurs prouvaient encore leur efficacité quand Turchet reprenait victorieusement un corner repoussé dans l’axe. Les hommes de Ludovic Diez rentraient aux vestiaires avec un viatique consolidé quand le capitaine F. Defoy, pressé, trompait son gardien. Les Brognois dominaient nettement la seconde armure, sans être fort dangereux. Scieur devait s’avouer vaincu à la 54e, sur un but de Doumont. À la 93e, Tilmant, de volée, scellait le sort visité.

Treignes 6 - Olloy 0

Les visités n’ont pas laissé subsister longtemps le suspense. Boizio et Schmet (2 buts chacun) permettaient à leur équipe de regagner les vestiaires sereine. Le niveau baissait à la reprise, ce qui n’empêchait pas Treignes d’ajouter deux roses, par Boizio et Blondiau.

Philippeville 3-Somzée 6

Les "Étoilés" n’ont pas vraiment eu leur mot à dire en première période. Lambert (2), Maucourant et Massart avaient d’emblée annoncé la couleur. Trop confiants, les visiteurs voyaient les Frontaliers revenir dans leurs échappements via Gemino, Magotteaux et Lempereur. Massart, sur penalty, et Bouchat rassuraient les Somzéens en fin de partie.

Lesve-Arbre 5 - Thy B 0

Le successeur de Vincent Collet, Manu Delcourt, a réussi son baptême du feu. "Le groupe a bien réagi et tout le monde se sent concerné", se réjouit le nouveau T.1 des Coalisés. Ce dernier était déjà rassuré à la mi-temps, grâce à des buts de Delcourt, Marlier, Deltombe et Bodart. Entre-temps, les "Métallos" avaient loupé un penalty. La reprise ne vit plus qu’une dernière rose, paraphée Jeanmart.

Surice B 2 - Ham B 2

Les "Balouches" commencent à réussir de jolis coups, dont celui qui tint en échec les "Fromagers". Ces derniers avaient défloré la marque via Renard à la 28e. À la 40e, Maes avait rétabli la parité. Le même Maes récidivait à la 46e. Les visités insistaient et étaient récompensés à la 87e, par l’égalisation de De Vito.

Clermont 4 - Falisolle 2

Les "Verts" se détachaient grâce à Vanderlinden, Roulet et Hecq. À l’heure de jeu, Vanderlinden creusait encore les distances. Les buts de Riciputo et Juglaret étaient insuffisants pour revendiquer un point.

Etoile Tamines 2-Fraire 2

Baguet surprend déjà les Sambriens après 5 minutes de jeu, ce qui provoque du flottement et de la tension chez les Taminois. Ces derniers reviennent à la hauteur des visiteurs, puis les dépassent en fin de match, sur un doublé de Oostens. Le but de Sauvage, à la 90e, provoque la stupeur dans les rangs des "Étoilés".