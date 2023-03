Après un round d’observation, Gedinne met la pression et à la 25e, Waldrant trouve la faille. À la reprise, les visités répliquent, mais sans vraiment inquiéter Augustin Mathieu, le gardien gedinnois. À la 75e, Pisvin consolide le succès gedinnois.

Schaltin 2 – Surice 3

Le premier acte est équilibré et se clôture sur un score vierge. À la reprise, Surice prend l’ascendant et à la 50e, Servais ouvre le score. Peu après, Sacré double les chiffres. Schaltin se retrouve alors à dix suite à l’exclusion de Mullens pour deux jaunes. Les "Mauves" relèvent la tête et rétablissent la parité par Rézette et Otte. Les visités insistent et Stechelman doit sortir le grand jeu. À la 80e, l’arbitre accorde un penalty aux "Fromagers" et Hainaut le convertit.

Tarcienne 1 – Assesse 3

Précieux succès des Assessois, qui s’offrent une bouffée d’oxygène. Tarcienne met la pression et à la 36e, Kisita ouvre le score. Juste avant le repos, Labar remet les équipes à égalité. Au second acte, Assesse renverse la vapeur via Tripnaux et Brouir consolide le succès visiteur.

Pesche 2 – Rochefort B 2

Après un début équilibré, Pesche hérite d’un penalty converti par Baudaux. À la reprise, Rochefort appuie sur l’accélérateur et Bernard égalise à la 55e. Dans la foulée, Leleu renverse la vapeur. Les "Poires" arrachent le partage sur un nouveau penalty converti par Baudaux.

Flavion B 1 – Bioul 4

Bioul, qui retrouve ses titulaires, trouve l’ouverture à la 25e par Lincé, qui remet le couvert dans la foulée. Peu avant le repos, Flavion relance le suspense via Janssens, qui dévie de la tête un coup franc de Mouton. Au second acte, les Bioulois s’installent dans le camp visité et Descarpentries, auteur d’un doublé, corse l’addition.

Petigny 3 – Onhaye 1

Petigny met d’emblée la pression et à la 20e, Giglio, bien servi par Wanschoor, débloque le marquoir. Gjorgjijevski double les chiffres à la demi-heure. Au second acte, Onhaye réduit l’écart sur un penalty converti par Bouterbiat. Les "Leus" repartent à l’offensive et obtiennent un coup de réparation que Gjorgjijevski transforme.