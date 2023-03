Arbitre: Guillaume.

Cartes jaunes: Diskeuve, Sevrin, De Bona, Gregoire.

Buts: Ansiaux (1-0, 70e).

BEAURAING: Delobbe , Robert (34e Bachelard), L De Becker (34e T De Becker), Cordioli (60e Fallon), Ansiaux, Suray, Diskeuve (85e Auspert), Mont, Dasty, Dardenne, Broyer.

CHEVETOGNE : Evrard, Sevrin, De Bona, Gregoire (73e Furnemont), Minon, Desille (73e Mailleux), Pierard, Mathieu, Simon, Sevais, Santarossa (85e Dubois).

On joue à peine depuis 1 minute, Simon frappe, mais le cuir passe juste au dessus. À la 13e, Beauraing est à deux doigts d'ouvrir le score lorsque Diskeuve place trop haut, seul face à Evrard. Le jeu est équilibré, le jeune Ansiaux se crée encore deux belles possibilités avant le repos, mais ne parvient pas à faire trembler les filets.

La seconde période, est entièrement dominée par des Beaurinois qui vont se créer de nombreuses occasions, Diskeuve à l'heure de jeu frappe pleine lucarne, mais Evrard détourne superbement. 6 minutes plus tard, le jeune Ansiaux, encore lui, pense enfin libérer les siens mais sa frappe est sauvée à même la ligne. La délivrance tombe finalement à 20 minutes du terme, le défenseur central Santarono loupe son intervention et Ansiaux s'en va battre Evrard (1-0). Victoire logique et méritée pour les hommes du coach Christian Léonard. "Notre fin de saison est presque parfaite, explique le jeune Ansiaux, buteur du jour. On enchaîne depuis quelques semaines, nous allons finir par accrocher le tour final", dit-il avec un grand sourire. (N.D.L.R.: Beauraing est actuellement en tête de la 3e tranche). Du côté visiteur, le coach Régis Diluzolele, se montre très déçu mais réaliste. " Nous avions prévu un jeu d'attente face à une équipe de Beauraing qui tourne superbement bien en ce moment. Leur victoire est amplement méritée.