Emines contraint Leuze au partage

Alors que Bossière s’imposait de justesse face à Flawinne, son rival direct, Leuze, a dû se contenter d’un nul à Emines. "On a vécu un match engagé et agréable, confie l’entraîneur éminois, Jonathan Marchal. Après le 1-0, on aurait pu creuser. En seconde période, ce fut plus compliqué et on est finalement heureux d’avoir arraché l’égalisation à l’entrée du dernier quart d’heure." "Ce match, on devait le gagner cent fois, regrettait le coach leuzois, Olivier Labyoit. Si, pour moi, l’arbitre n’a pas toujours été à la hauteur, on a raté beaucoup trop d’occasions et encaissé trois buts sur phases arrêtées."