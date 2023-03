Cartes jaunes: Kosova, Gilissen, Grégoire.

Buts: Francotte (0-1, 20e), Godfroid (1-1, 77e), Kosova (2-1 pen., 81e).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Hébette (77e Ax. Defays), Warzée, Kleinkenberg, Bukran, Pleugers, Ar. Defays (62e Godfroid), Maillard, Kosova (84e Gillet).

GRAND-LEEZ: Legrand, Grégoire, Kindermans, Wauquaire, Longin, Trigaux, Ligot, Gilissen (85e Barry), Francotte (74e Boigelot), Boreux (65e Barbarin), Devigne.

Privés de Chenon (ischios), Evrard (commotion), Henrot (tibia), Kouadio (suspendu) et Lecomte, les Condrusiens ont renversé des Gembloutois orphelins d’Ayika (en revalidation), d’Evrard et Gilles, blessés, et de Quevrin, suspendu.

Les visiteurs ne couchaient que trois noms sur la feuille de match, car ils ne disposaient que d’un joueur de moins de 21 ans.

Les Condrusiens étaient les premiers à mettre le nez à la fenêtre, quand la frappe de Warzée filait à côté. Auteurs d’un pressing haut, ils empêchaient les Gembloutois de développer leur jeu. "Il y avait deux vitesses de différence", reconnaissait le T1 visiteur, Dany Verkamer. Le but de la tête de Francotte tombait contre le cours du jeu. La domination visitée restait vaine. Legrand passait une soirée relativement calme.

Les ouailles de Damien Trimboli commençaient la seconde période comme la première. "Allez, on continue. Un gros pressing", encourageait le visité Mathias Nijskens. "Les bons choix, on en a besoin", rétorquait le T1 visiteur. Les bons choix, les visités semblaient les oublier dès que l’occasion se présentait. Du moins jusqu’à l’égalisation de Godfroid et au penalty de Kosova. La fin de match était tendue. Le nez ensanglanté de Kindermans en témoignait.