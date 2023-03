CINEY : Balthazar A. 20, Laroche 8 (2x3), Jacques 7, De Jaeghere 11 (3x3), Gielen 16 (3x3), Henin 5 (1x3), Husson 11, Malliar 10, Balthazar M. 4.

Accroché en début de match, les Cinaciens ont, comme souvent, fait la différence défensivement ce vendredi soir dans la salle du Collège Saint-Louis: "On n’a pas bien commencé mais on a su se libérer, en jouant plus collectif et en resserrant derrière. Nos adversaires ont payé leur manque d’expérience dans les moments importants, explique un Antoine Malliar plus discret au scoring qu’à son habitude. Je reste à Ciney la saison prochaine, à nous d’aller chercher la montée en TDM2."

Cointe 83 – Andenne 57

21-11, 20-19, 19-15, 23-12.

ANDENNE : Chaufouraux 7 (1x3), Beaujean R. 10 (3x3), Beaujean T. 9, Mercier, 6 (2x3), Delva 10 (1x3), Kisenga 4, Otte 9 (1x3), Kusunguludi 2.

À nouveau privés de Maxime Grégoire, dont la saison risque d’être écourtée pour de bon, les Oursons n’ont pas pu rivaliser avec la deuxième équipe du championnat: "Le début de match est compliqué puis nous nous rattrapons en fin de premier quart et en début de deuxième. Malheureusement, nous sommes ensuite en problème de fautes et devons les laisser repartir, notre mauvaise adresse aux lancers n’aidant pas, raconte"Didi" Kisenga, qui a joué malade sans entraînement dans les jambes.