Buts: Verstraete (1-0, 18e ; 2-0, 40e ; 3-2, 58e ; 5-3, 69e ; 7-3, 80e), Monteleone (2-1, 50e), Sprimont (2-2, 56e), F. Fromont (4-2, 64e ; 8-3, 83e), Aarab (4-3, 68e), Motte (6-3, 71e).

SPY: Matriche, Fournier, Jorand, Verstraete, L. Fromont (77e Lassoie), F. Fromont, Autequitte, Barry (46e Bodart), Francotte, Boujabout (46e Sustendael), Motte.

EVELETTE: Lenoir, Baudoin, Williquet, Horion (64e Banderveeren), Dethinne, Aarab, Monteleone (66e Winand), Delens, Sprimont, Ntwali, Périlleux.

Onze buts, trois poteaux (dont deux pour Evelette, via Monteleone et Dethinne), deux penaltys non convertis (le premier a été tiré au-dessus par Florian Fromont à 0-0 ; le second, tiré par Monteleone, a été bien arrêté par Matriche), aucune carte, une rencontre arbitrée par le très jeune (18 ans) M. Bullens de main de maître: voilà les ingrédients d’une rencontre à rebondissements, malgré ce qu’indique le score.

Et le grand bonhomme de cet affrontement, entre des "Spirous" en quête d’un succès à domicile les boudant depuis le 29 janvier et la venue de Chevetogne, et des Coalisés loin d’être rassurés, a été Bryan Verstraete, auteur de cinq roses de belles qualités.

"Que Florian (Fromont) se rassure, je n’ai nullement envie de lui faire concurrence, en riait le médian des"Écureuils". Je retrouve mes sensations, après ma pubalgie. Et notre meilleur buteur provincial m’a bien aidé, sur les deux buts initiaux. C’est la victoire du collectif, car si j’en plante autant, c’est que j’ai été bien servi par mes partenaires. L’objectif, c’est la coupe maintenant, pour sauver une saison en demi-teinte."

Quant au mentor visiteur, Olivier Cauz, il relevait plusieurs tournants lors de cette rencontre. "Nous avons rarement marqué trois buts à l’extérieur pour finalement rentrer bredouilles, regrettait le T1. Spy a été plus réaliste."