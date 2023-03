15-18, 23-12, 18-14, 10-15

BONINNE: Van Hamme 2, Delahaut 5 (1x3), Philippe 4, Bussmann 5 (1x3), Lakkerwa 8, Fivet 14 (1x3), Hubaut 18, Lemaire 8

NAMUR: Seny 4, Remacle 10 (2x3), Colin 4, Dive 10 (2x3), Henquet 3 (1x3), Colson 10, Godart 2, Agabalova 4, Chirishungu 12 (1x3)

C’est finalement sans Giaux et Marjorie Chirishungu, toutes les deux blessées, que les Namuroises entament ce derby. Des "Jaunes" qui connaissent leur nouveau coach pour la saison prochaine: Florent Seidoff, actif en P1 au Mosa Jambes. Rapidement, les filles d’Aurélien Garraux prennent leur envol et un avantage de 10 points, forçant Germain Fivet à craquer un premier temps-mort. "Nécessaire pour replacer les filles", explique-t-il. L'effet est immédiat car ses joueuses reviennent à 15-18 pour terminer le premier quart. Sous l'impulsion d'Hubaut (18 points au total dont 14 dans le 2e quart), Boninne prend le large face à des Namuroises qui ne trouvent pas la solution pour inverser la tendance : 38-30 au repos. Toujours avec autant d'intensité et de répondant, les "Jaunes" poursuivent leurs efforts et retrouvent leur rythme du premier tour. La machine est en route alors qu'en face, il manque ce petit quelque chose : 56-44 avant un dernier quart en roue libre où Namur en profite pour réduire l'écart. "Comme attendu, ce fut un beau derby avec une belle opposition en face, relève Germain Fivet. Namur est une belle équipe avec du rythme, elles m'ont bien plu. Dans le 2e et 3e quart, j'ai retrouvé mon équipe du mois de décembre avec les automatismes et une belle fluidité dans le jeu."Aurélien Garraux souligne : "Mon équipe attendait que le score change en notre faveur, sans pour autant faire quelque chose pour y arriver. Hormis une partie du premier quart où sans réellement bien jouer, nous sommes devants, victoire logique pour Boninne. Avec Hubaut dans le 2e quart pour donner un coup de boost dont on n'a pas pu répondre."