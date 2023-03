Les visités commencent bien leur rencontre en se créant de nombreuses occasions, Gillard fait 1-0 à la 32e. Bois-de-Villers ne baisse pas les bras et se procure une belle occasion mais le ballon touche la latte. En seconde période, Denée est réduit à 10 à la 55e. Sans conséquence.

Boninne 1 - Sinsin 2

Sinsin ouvre le score après 13 minutes par Kasembele dans cette rencontre équilibrée. Au retour des vestiaires, Sinsin se retrouve à 10. Boninne pousse et parvient à égaliser à la 58e par Meunier. Les visités n’abandonnent pas, Braet permet aux siens de repartir avec les 3 points à la 75e.

Ciney B 3 - Miécret 1

Les Cinaciens sont en difficulté en première mi-temps. Taton fait 0-1 après 7 minutes. Les visités, bousculés, égalisent à la 22e par Brebant. Beck donne l’avantage aux siens juste avant le repos. Au second acte, les visiteurs poussent mais Jottard tue tout espoir à la 81e.

Faulx 0 - Loyers B 1

Les Loyersois prennent l’ascendant mais il faut attendre la fin de la 1re mi-temps pour voir l’unique but du match par Flamant. Après la pause, Faulx change de mentalité et pousse pour égaliser mais la chance n’est pas au rendez-vous avec deux tentatives repoussées par le poteau.

Assesse B 0 - Ohey 2

Les Oheytois dominent la 1re mi-temps et ouvrent le score à la 25e sur un penalty converti par Depas. Les visités ne baissent pas les bras et se procurent un penalty dans la foulée qui va être loupé. En seconde période, Ohey est réduit à 10 après 5 minutes. Assesse va alors prendre l’ascendant. Ohey plie mais ne rompt pas et parvient même à faire 0-2 dans le temps additionnel par Toussaint.

Achêne 3 - Dinant B 2

Les visiteurs démarrent très bien le match, Warnier ouvre les marquoirs sur penalty à la 18e. Ongono double la mise 7 minutes plus tard. Achêne ne baisse pas les bras et égalise dans la foulée sur un auto-goal. Bohant remet les 2 équipes à égalité juste avant le retour aux vestiaires. Bohant s’offre un doublé dès la reprise. L’Union Dinantaise est ensuite réduite à 10 et les visiteurs gèrent la fin de match.

Bioul B 3 - Sclayn 2

Bioul rentre bien dans sa rencontre, Alexandre fait 1-0 au quart d’heure, Sclayn se reprend et égalise à la 24e par Huyghebaert. Les visiteurs prennent ensuite l’ascendant, sans réussir à concrétiser. En seconde période, Bioul change de tactique et cela porte ses fruits. Alexandre s’offre un doublé à la 56e. Robat creuse l’écart à la 72e, Lombet fait 3-2 à la 88e mais le score ne bougera plus.