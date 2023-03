BELGRADE: Beca 5 (1x3), André 12, Davreux, Pretto 8, Hucorne 3 (1x3), Depouhon 4, Cerquarelli 15 (1x3), Duchêne, Mommer 9 (1x3), Thiry 5

Bien décidés à confirmer leur premier succès à l’extérieur acquis à Hasselt, les Belgradois entrent bien dans la rencontre et parviennent à prendre l’ascendant pour mener 18-22 au terme du premier quart-temps. En défense, les Namurois se montrent très solides et si en attaque du déchet est déjà à signaler, les visiteurs accentuent leur avance et peuvent ainsi rentrer aux vestiaires avec onze points de plus que leurs adversaires: 28-49.

Après la pause, les Namurois sont pris à froid et encaissent un 8-0 qui remet Boom dans la partie. Une fois de plus, c’est à la finition que les Belgradois pêchent mais malgré tout ils parviennent à conserver deux points d’avance avant d’entamer les dix dernières minutes: 50-52.

Débute alors un chassé-croisé mais le manque cruel de réussite dans les rangs des visiteurs laisse leurs hôtes dans le match. Boom mène de deux unités à dix secondes du coup de sifflet final et le dernier shoot ouvert de Belgrade n’y change rien. Avec des regrets et non sans avoir démérité, les Namurois laissent filer une précieuse victoire. "Je n’ai rien à reprocher à mes gars mais autant de déchet dans nos tentatives c’est effectivement de trop et malgré tout nous pouvons encore gagner en n’encaissant que 63 points", constate Didier Thémans.