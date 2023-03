PROFONDEVILLE: Lizin 20 (3x3), Bouillon 3, Arnould 11, Flahaux 2, Romnée 9 (1x3), Bouchat 8 (1x3), Dandois 11 (1x3)

Manque de chance pour les Sharks, leur adversaire du jour a pu compter sur trois renforts de R1 et ce n’est plus du tout la même équipe en face. "On tient 38 minutes avant de craquer mais nous n’avions pas pris ce duel comme si nous allons affronter une équipe plus faible que nous, avoue le coach mosan Jordan Mouchart qui a pu compter sur une Alyson Lizin au four et au moulin. Malheureusement, ce n’est pas passé ce dimanche. Mais ce Pepinster-là, va encore en chercher jusqu’en fin de saison."

Ciney B 51 – Ottignies B 49

18-8, 11-11, 7-23, 15-7.

CINEY B: C. Beguin 12 (1x3), Kurbali, O. Beguin 2, Simon 2, Lichtherte 8, Legros 9, Dachelet 8, Cappelle 2, Laloux, Collet, Vandesteene 8 (1x3).

En déployant une saine intensité défensive, Ciney ennuie Ottignies et se procure ainsi un bel avantage à la mi-temps: 29-19. "Nous manquons quelques paniers faciles pour forcer un écart plus conséquent", admet Jean-Christophe Beguin. Au retour du vestiaire, le passage en zone d’Ottignies contrarie les Cinaciennes. La tendance s’inverse : 36-42, 30e. Ciney se reprend et fait jeu égal tout au long du dernier quart. Et à 4 secondes de la fin, C. Beguin offre la victoire sur le buzzer. "Nous voici virtuellement 2es."