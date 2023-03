35-17, 13-27, 21-14, 12-18.

Boninne: Philippe 12 (3x3), Lakkerwa 10 (1x3), Broers, Drygalski 4, Laffineur, Ory, Lesire 2, Fivet 22 (2x3), Hubaut 31 (2x3).

Namur: Matthys 7, Defosset 22 (1x3), Giaux 8 (2x3), Hucorne 14, Chirishungu, Colin, Cool 7 (1x3), Godart 5 (1x3).

Au terme d’un derby d’un très bon niveau, Boninne obtient sa revanche vis-à-vis de la manche aller. Sans attendre, le match se lance sur un rythme assez soutenu. Rapides, physiques et entreprenantes, Hubaut et Fivet offrent un récital à l’assemblée en se montrant précises proches ou éloignées du panier. Plutôt amorphes en défense, les Namuroises accusent le coup mais limitent la casse en attaquant judicieusement l’anneau. C’est 35-17 à la 10e.

Dépassé par les vagues incessantes adverses, Namur passe alors en zone, et ce changement de défense perturbe littéralement les attaques boninnoises. Les Jaunes calent à la finition tandis que Defosset remet la tête namuroise à l’endroit (35-26, 13e). Le retour des titulaires sur le terrain redonne un peu de certitudes à Boninne. Le score se stabilise autour des dix points, avant que Namur ne règle la mire à distance. C’est 48-43 au repos.

Sur une cadence sans relâche, les deux équipes sont inspirées. D’un côté, Boninne et Philippe trouvent enfin les solutions à distance contre la zone. De l’autre, Namur multiplie les combinaisons pour accéder à l’anneau (60-53, 26e). Ensuite, les visiteuses, basant leur jeu sur l’individuel, stagne quelque peu alors que l’inévitable Hubaut continue sa promenade de santé. C’est 69-57 à la 30e.

À l’entrée de l’ultime quart, les deux formations souffrent davantage à conclure leurs actions. L’écart ne bouge pas vraiment (74-64, 35e), avant que la pivot Godart ne relance l’espoir côté namurois (75-69, 37e). Néanmoins, Boninne ne panique pas et, par l’intermédiaire de Fivet, repousse le retour des Rouges. "C’est notre match-référence, confie la pivot boninnoise, Chloé Hubaut. Tant en défense qu’en attaque, les options ont été bien prises, surtout dans le premier quart. Ensuite, la zone a posé problème car c’est notre point faible. On est habituellement plus dominant dans la raquette alors que le shoot n’est pas notre domaine. En fin de match, Namur a élevé son niveau pour faire le hold-up mais on a tourné le ballon et joué posément. Ça prouve qu’on est capable de jouer sans Compère, notre meneuse leader."