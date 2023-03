Rhisnes a pris la mesure d’Arquet, qui perd une place au classement, suite à la victoire de Jemeppe. La première période est à mettre à l’actif des Rhisnois, qui mènent 1-0 au repos via Munaut. Après la pause, Arquet montre un autre visage, avec un poteau pour Hodaïbi. Mais c’est insuffisant pour prétendre à un score positif.

Emines 3 – Leuze 3

Leuze perd du terrain sur le leader bossiérois. Si Sterpin ouvre le score sur corner, Nejjar convertit un penalty à la 44e (1-1). À la reprise, Emines reprend l’avance par Bombey. Leuze ne désarme pas et renverse les chiffres par El Hassani et Dandoy (2-3). Si Leuze galvaude des occasions, Emines a le dernier mot, suite à l’égalisation signée Sonnet.

Leuze contraint au partage

Alors que Bossière s’imposait de justesse face à Flawinne, son rival direct, Leuze, a dû se contenter d’un nul à Emines. "On a vécu un match engagé et agréable, confie l’entraîneur éminois, Jonathan Marchal. Après le 1-0, on aurait pu creuser. En seconde période, ce fut plus compliqué et on est finalement heureux d’avoir arraché l’égalisation à l’entrée du dernier quart d’heure." "Ce match, on devait le gagner cent fois, regrettait le coach leuzois, Olivier Labyoit. Si, pour moi, l’arbitre n’a pas toujours été à la hauteur, on a raté beaucoup trop d’occasions et encaissé trois buts sur phases arrêtées."

Ligny B 1 – Moustier 1

"Chaque équipe a pris une période à son compte", signale le coach lignard, Frédéric Frate. Au repos, Barbier avait mis les visités au commandement. Dès la reprise, Moustier revenait dans le coup pour égaliser méritoirement par Kevin Faye. "Un partage finalement logique", ajoute Frédéric Frate.

Falisolle 1 – Namur B 4

Face à une équipe namuroise renforcée, Falisolle a tenu le coup durant une demi-heure. Après le 0-1, c'est Fournier qui égalisait. En vue du repos, Namur reprenait le commandement (1-2). Après la pause, Falisolle tentait bien d’équilibrer les échanges, mais ne pouvait rien devant la supériorité des Namurois, qui aggravaient le score.

Auvelais 5 – Floreffe 2

Auvelais a bien négocié la visite de Floreffe, en dominant les échanges. C’était déjà 2-0 au repos. Les buts floreffois ont été inscrits par Domenico.

Jemeppe 2-St-Germain 0

Au repos, le marquoir n’était toujours pas entamé. "Durant la pause, j’ai demandé à mes joueurs de montrer autre chose et de ne plus laisser la possession à l’adversaire", confie le mentor jemeppois, Mao Catalano. Dès la reprise, les Sambriens ont montré un tout autre visage et ont empoché les trois points, grâce à Mister Piraux.

Bossière 1 – Flawinne 0

Au vu du résultat, on pourrait croire que la tâche fut compliquée pour les Gembloutois. Certes, les Flawinnois ont bien joué le coup, mais la chance n’était pas au rendez-vous pour les visités, qui ont vu quatre de leurs envois repoussés par les montants. Globalement, Bossière a dominé territorialement, mais avec beaucoup de déchets techniques. On aura donc dû attendre la 94e pour que Maisin puisse trouver la faille. Si, dans la foulée, Jacques écopait du rouge, le Flawinnois Bourguignon avait subi le même sort.

Taviers 3 – Spy B 1

Une fois encore, Henrottin a fait parler la poudre en inscrivant deux buts, un sur penalty avant la pause et quelques minutes après la reprise. Après, c’était au tour de Piraux d’alourdir la marque. Le dernier mot revenait à Spy, qui atténuait la sévérité du score à la 85e.

Du côté de Taviers on est évidemment satisfait du résultat (3-1) face à Spy, mais aussi des défaites d’Arquet et des partages de Leuze et de Moustier. "C’est un très bon résultat, explique le mentor taviétois Thomas Thibou. À nous de confirmer lors du prochain derby à Saint-Germain."