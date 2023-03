Cartes jaunes: Lambert, Fischer, Nzinga, Pairon, De Decker, Nitelet.

Carte rouge: A. Mathieu.

Buts : François (1-0, 24e), Martin (1-1, 37e), A. Mathieu (1-2, 40e), A. Mathieu (1-3, 65e), Mollet (2-3, 84e)

BIESME : Jacquet, Verelst (58e Van den Abeele), Dubois, Mollet, Servidio (77e T. Graulus), Lambert (77e Nitelet), L. Graulus, Blanchard, De Decker (86e Dechamps), Depamelaere, François.

ARQUET : Gillet, Vanderreycken, Martin, Avci (88e Mertus), Fischer, Gengler, Demoulin, Nzinga, J. Mathieu, Verdel, A. Mathieu.

Le choc de ce week-end en P1 débutait par un court round d'observation entre le 3e et le 2e de la série. Si aucune équipe ne prenait l'ascendant dans le jeu, Biesme était tout de même la première formation à se créer des occasions. D'abord par Servidio, dont la frappe lointaine ne passait pas loin de la cage de Gillet, puis par François qui déviait parfaitement de la tête un coup franc déposé de Servidio, ouvrant ainsi le score pour les visités à la 24e minute de jeu. Dans la foulée, l'Arquet avait l'occasion d'égaliser suite à une mauvaise relance de V. Jacquet revenue dans les pieds de Martin, dont la frappe, pas assez puissante, était repoussée par la défense biesmoise. À la 37e, Nzinga confirmait le début de domination des Vedrinois. L'ancien Biesmois distillait une superbe passe à Vanderreycken, accroché dans le rectangle par Jacquet. Comme à l'aller, Martin prenait ses responsabilités et transformait le pénalty. 3 minutes plus tard, Arthur Mathieu profitait d'une perte de balle de Verelst pour se présenter face au portier biesmois et doubler la mise. À la 65e, le même Mathieu doublait même son compteur personnel d'une frappe croisée, avant d'être jauni pour provocation envers les supporters locaux puis... exclu pour ironie envers l'arbitre. Une infériorité numérique qui aurait pu coûter cher aux Vedrinois puisqu'à 6 minutes du terme, le courageux Louis Mollet venait réduire l'écart d'une frappe en deux temps. Dans les arrêts de jeu, le vétéran Nitelet, fraîchement monté au jeu, profitait d'une déviation hasardeuse pour s'offrir le face-à-face du partage mais sa tentative terminait sa course sur le tibia de Gillet. Ce fut la dernière occasion d'une bataille remportée, comme au premier tour, par l'Arquet.

Un match très intelligent de la part d’Arquet

«Dans l'ensemble, on a bien géré la rencontre, se réjouissait Denis Sulejman. On est restés sérieux après l'ouverture du score et on a su faire le gros dos après avoir été réduits à dix. Ça fait quelques années qu'on travaille avec plus ou moins le même groupe, les gars ont compris qu'il fallait travailler pour l'équipe et ils l'ont très bien fait. C'était un match très intelligent de notre part.»

10 minutes de flottement fatales pour Biesme

«On menait 1-0, on était consistant dans le jeu et on se disait que l’Arquet n’allait jamais marquer, confiait Olivier Defresne après la rencontre. Il y a eu ensuite 10 minutes de flottement total où on a pris 2 buts et on aurait pu en prendre un troisième, je ne comprends pas ça. J’espérais une révolte qui n’est jamais arrivée et il ne faut pas se voiler la face, certains n’étaient pas au niveau.»